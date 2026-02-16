«Постскриптум»: Ограничения Telegram, рост платы за ЖКУ и кадровые кульбиты

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

И раньше «тормозил», а сейчас почти перестал работать: неделя ограничения Telegram. Что дальше?

Участники СВО в политике: будут ли партии привлекать их в качестве кандидатов?

Астрономические суммы: псковичи получили платежки за ЖКХ, федеральный ФАС намерен провести проверку.

Два снежных циклона накрыли регион – как расчищали снег?

Несмашный уходит из администрации Пскова, Маковский – из партии – кадровые кульбиты недели.

В политическом блоке к эфиру присоединится Максим Костиков.

Начало программы в 13.04. Телефон прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.