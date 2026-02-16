 
Стало известно, кто может возглавить управление образования Пскова

Заместитель начальника Максим Алганов может возглавить управление образования администрации Пскова в случае назначения нынешнего руководителя Геннадия Иойлева на пост заместителя главы Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника. 

Максим Агланов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей не стал опровергать или подтверждать информацию. 

«Я пока не видел распоряжения главы, не хочется бежать впереди паровоза, как говорят, а то всякое бывает. Когда будет распоряжение, буду готов что-то прокомментировать», - сказал он. 

Напомним, Геннадия Иойлева в ближайшее время могут назначить заместителем главы Пскова вместо Алексея Несмашного, который покинул должность по собственному желанию и переезжает в другой регион. 

