Елки на Аллее муниципалитетов на площади Ленина в Пскове демонтируют

В Пскове сегодня проходят работы по демонтажу новогодних елок, которые были установлены на Аллее муниципалитетов на площади Ленина к Новому году, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

Фото: Центр туризма и творческих индустрий Пскова / «ВКонтакте»

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова, решение о демонтаже связано с ухудшенным внешнего вида наряженных деревьев. За время эксплуатации праздничное оформление пришло в негодность.

Ранее сообщалось, что новогодние украшения в Пскове решили не снимать до конца зимы.