Apple бьет тревогу: 39 уязвимостей в iOS, пользователей просят срочно обновиться

В обновлении программного обеспечения Apple нашли 39 уязвимостей, в связи с чем компания просит срочно обновить телефоны. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул N3».

Компания Apple выпустила экстренное обновление iOS и настоятельно призвала всех 1,8 миллиарда пользователей iPhone установить его как можно скорее. Версия iOS 26.3 устраняет 39 уязвимостей безопасности, которые могли позволить злоумышленникам просматривать личные данные, выводить приложения из строя или получать полный контроль над устройством — как при физическом доступе к нему, так и через вредоносные файлы и сайты.

Несмотря на исправленные все 39 проблем, Apple отдельно подчеркнула особо опасную уязвимость «нулевого дня». Обнаруженный дефект позволял злоумышленникам обходить эти механизмы защиты и запускать вредоносный код до того, как срабатывали средства безопасности.