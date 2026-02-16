 
Общество

Apple бьет тревогу: 39 уязвимостей в iOS, пользователей просят срочно обновиться

0

В обновлении программного обеспечения Apple нашли 39 уязвимостей, в связи с чем компания просит срочно обновить телефоны. Об этом сообщили в Telegram-канале «Пул N3».

Компания Apple выпустила экстренное обновление iOS и настоятельно призвала всех 1,8 миллиарда пользователей iPhone установить его как можно скорее. Версия iOS 26.3 устраняет 39 уязвимостей безопасности, которые могли позволить злоумышленникам просматривать личные данные, выводить приложения из строя или получать полный контроль над устройством — как при физическом доступе к нему, так и через вредоносные файлы и сайты.

Несмотря на исправленные все 39 проблем, Apple отдельно подчеркнула особо опасную уязвимость «нулевого дня». Обнаруженный дефект позволял злоумышленникам обходить эти механизмы защиты и запускать вредоносный код до того, как срабатывали средства безопасности.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026