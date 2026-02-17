 
Общество

Штрафы за хостелы и бани в многоэтажных домах хотят увеличить вдвое

Штрафы за незаконное размещение бань, хостелов и химчисток в жилых домах могут увеличить вдвое — такую инициативу готовят депутаты и сенаторы на фоне массовых жалоб граждан.

«Проблема незаконного переустройства и перепланировок сегодня актуальна для всех регионов России. Это связано с тем, что, к сожалению, размещение различных бизнесов в многоквартирных домах (магазинов, ресторанов, хостелов, складов и производств) сейчас очень слабо регулируется законодательством, в том числе с точки зрения вынесения наказания. Штрафы в несколько тысяч рублей никого не останавливают, а чтобы доказать свою правоту через суд, могут уйти годы», — рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, в связи с этим одной из первостепенных мер предлагается ужесточение ответственности за такие действия. «Как минимум штрафы за использование жилой недвижимости в коммерческих целях должны быть увеличены в два раза. Эту и другие меры мы сейчас прорабатываем с коллегами из Совета Федерации, где недавно с участием Минстроя, Минэкономразвития и других ведомств прошло обсуждение вопросов целевого использования нежилых помещений в многоквартирных домах», — отметила Разворотнева.

Согласно проекту рекомендаций по итогам одного из обсуждений с участием Минстроя и Минэкономразвития, парламентарии предлагают рассмотреть поправки в Жилищный кодекс. Речь идет о запрете использовать нежилые помещения в многоквартирных домах под склады-дарксторы и квесты, пишут «Известия».

Кроме того, парламентарии хотят наделить правом собственников помещений через общее собрание принимать решение о согласии или не согласии использования помещения для коммерческих целей.
 

