Штрафы за хостелы и бани в многоэтажных домах хотят увеличить вдвое

Штрафы за незаконное размещение бань, хостелов и химчисток в жилых домах могут увеличить вдвое — такую инициативу готовят депутаты и сенаторы на фоне массовых жалоб граждан.
По ее словам, в связи с этим одной из первостепенных мер предлагается ужесточение ответственности за такие действия. «Как минимум штрафы за использование жилой недвижимости в коммерческих целях должны быть увеличены в два раза. Эту и другие меры мы сейчас прорабатываем с коллегами из Совета Федерации, где недавно с участием Минстроя, Минэкономразвития и других ведомств прошло обсуждение вопросов целевого использования нежилых помещений в многоквартирных домах», — отметила Разворотнева.
Согласно проекту рекомендаций по итогам одного из обсуждений с участием Минстроя и Минэкономразвития, парламентарии предлагают рассмотреть поправки в Жилищный кодекс. Речь идет о запрете использовать нежилые помещения в многоквартирных домах под склады-дарксторы и квесты, пишут «Известия».
Кроме того, парламентарии хотят наделить правом собственников помещений через общее собрание принимать решение о согласии или не согласии использования помещения для коммерческих целей.