 
Общество

На Масленицу по-гельдтовски в Пскове остались последние билеты

0

Масленицу по-гельдтовски в Пскове отметят 20 февраля в ресторане «Гельдт». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заведении, праздничный вечер начнётся в 19:00, в продаже остались последние билеты.

Фотографии: «Гельдт»

Главными звёздами вечера станут солистки московской фолк-группы «Красива». Артистки уже выступали в Пскове и покорили публику своей энергетикой и живым звучанием. В этот раз программа обещает быть ещё более весёлой и насыщенной.

Гостей ждёт не только музыкальная программа с ведущим, конкурсами и подарками, но и большой масленичный стол.

Меню вечера

  • Вэлком.

Закуски в стол:

  • Блины с красной икрой;
  • Блины со щучьей икрой;
  • Блины с намазкой из огурчиков и каперсов;
  • Оладушки с риетом из утки;
  • Мини-эклеры с паштетом;
  • Галантин;
  • Вителло тоннато.

Салаты в стол:

  • Классический оливье;
  • Салат с уткой;
  • Горячее на выбор: треска с отварным картофелем или утка с пюре из моркови. 

Десерт:

  • Блинный торт «Масленичный». 
Организаторы обещают атмосферу настоящего русского праздника — с длинным застольем, живой музыкой и щедрыми угощениями. Масленицу здесь планируют проводить громко, вкусно и по всем традициям.
 

Стоимость билета — 6000 рублей. Бронь столиков по телефону: 33-17-07. 

Реклама. ООО «Покровский». ИНН 6027197108. Erid: 2SDnjd8nK3P 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026