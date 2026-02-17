На Масленицу по-гельдтовски в Пскове остались последние билеты

Масленицу по-гельдтовски в Пскове отметят 20 февраля в ресторане «Гельдт». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заведении, праздничный вечер начнётся в 19:00, в продаже остались последние билеты.

Фотографии: «Гельдт»

Главными звёздами вечера станут солистки московской фолк-группы «Красива». Артистки уже выступали в Пскове и покорили публику своей энергетикой и живым звучанием. В этот раз программа обещает быть ещё более весёлой и насыщенной.

Гостей ждёт не только музыкальная программа с ведущим, конкурсами и подарками, но и большой масленичный стол.

Меню вечера

Вэлком.

Закуски в стол:

Блины с красной икрой;

Блины со щучьей икрой;

Блины с намазкой из огурчиков и каперсов;

Оладушки с риетом из утки;

Мини-эклеры с паштетом;

Галантин;

Вителло тоннато.

Салаты в стол:

Классический оливье;

Салат с уткой;

Горячее на выбор: треска с отварным картофелем или утка с пюре из моркови.

Десерт:

Блинный торт «Масленичный».

Организаторы обещают атмосферу настоящего русского праздника — с длинным застольем, живой музыкой и щедрыми угощениями. Масленицу здесь планируют проводить громко, вкусно и по всем традициям.

Стоимость билета — 6000 рублей. Бронь столиков по телефону: 33-17-07.

