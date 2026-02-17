На Масленицу по-гельдтовски в Пскове остались последние билеты

Масленицу по-гельдтовски в Пскове отметят 20 февраля в ресторане «Гельдт». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заведении, праздничный вечер начнётся в 19:00, в продаже остались последние билеты.
Фотографии: «Гельдт»
Главными звёздами вечера станут солистки московской фолк-группы «Красива». Артистки уже выступали в Пскове и покорили публику своей энергетикой и живым звучанием. В этот раз программа обещает быть ещё более весёлой и насыщенной.
Гостей ждёт не только музыкальная программа с ведущим, конкурсами и подарками, но и большой масленичный стол.
Меню вечера
- Вэлком.
Закуски в стол:
- Блины с красной икрой;
- Блины со щучьей икрой;
- Блины с намазкой из огурчиков и каперсов;
- Оладушки с риетом из утки;
- Мини-эклеры с паштетом;
- Галантин;
- Вителло тоннато.
Салаты в стол:
- Классический оливье;
- Салат с уткой;
- Горячее на выбор: треска с отварным картофелем или утка с пюре из моркови.
Десерт:
- Блинный торт «Масленичный».
Стоимость билета — 6000 рублей. Бронь столиков по телефону: 33-17-07.
