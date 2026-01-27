Масленица по-гельдтовски: блины, балалайки и бурные гулянки

Ресторан «Гельдт» 20 февраля в 19:00 превратится в настоящий народный хуторок, где зиму проводят со всем полагающимся размахом.

В этот вечер гостей ждёт шоу от московской фолк-группы «Красива» — мощные голоса, зажигательные мелодии и аутентичные костюмы перенесут в самое сердце русской деревни.

На столах — румяные блины, а также — традиционные масленичные угощения.

Не обойдется и без веселого ведущего, который задаст праздничный тон: конкурсы, игры, хороводы и, конечно, призы для самых смелых и артистичных гостей.

Стоимость билета — 6000 ₽ с человека.

Успейте забронировать столик по телефону: 33-17-07. Возрастная категория 18+.