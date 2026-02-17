Студенты Псковской области в 2025 году взяли в Сбере на обучение 65 млн рублей

По итогам 2025 года Сбербанк в Псковской области нарастил выдачу образовательных кредитов на 47% по сравнению с 2024 годом: всего банк выдал более 250 льготных кредитов. В денежном выражении прирост ещё более значителен – 65%, общий объем выдачи составил 65 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Основные заёмщики образовательных кредитов — молодые люди от 14 до 25 лет. На их долю приходится 84% выдачи. В прошлом году средняя сумма кредита для студентов вузов и ссузов СЗФО составила 370 тысяч рублей. В Псковской области этот показатель составил порядка 260 тысяч рублей.

«Выбор профессии — решение ответственное, и оно не должно зависеть исключительно от денег. Если желанная специальность требует дополнительных затрат, можно воспользоваться образовательным кредитом с поддержкой государства. Такой кредит подходит как для первого, так и для второго или третьего образования. Всё больше людей выбирают этот вариант: например, в Сбербанке количество выданных образовательных кредитов ежегодно растет на 40–50%. Это хороший способ обеспечить себе достойное будущее», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Кредитный портфель Сбербанка по образовательным кредитам в СЗФО вырос до 10,4 млрд рублей по итогам прошлого года.

Ставка на образовательный кредит с господдержкой в Сбере – 3% годовых. Оформить кредит можно, даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Это даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Процесс получения кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в отделение Сбербанка, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера.

Реклама: ПАО Сбербанк России. Erid: 2SDnjeTz3r1