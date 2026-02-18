«Дневной дозор»: Семейное обучение - «за» и «против»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Семейное обучение: за и против?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В последние годы многие родители российских школьников отдают предпочтение семейной форме обучения своих детей. По подсчётам экспертов, сегодня вне стен школ получают образование до 200 тысяч юных россиян - за последние годы эта цифра выросла в десять раз. Семейное обучение - это самостоятельная форма образования, при которой родители добровольно организуют обучение ребёнка вне школы, выбирают программы и педагогов.

При этом, по данным социологических исследований, желающих дать школьное образование на дому своим детям ещё больше. Свыше 50% российских родителей поддерживают такую форму получения школьных знаний. Многие отмечают общее падение качества образовательных услуг в школах, дополнительную нагрузку на учеников, по мнению родителей, абсолютно не нужную, и школьные конфликты.

Сторонники домашнего обучения ценят прежде всего индивидуальный подход к детям (45%), возможность самостоятельно распределять время между предметами (38%), отсутствие буллинга и негативного опыта взаимодействия со сверстниками (35%). Противники чаще всего указывают на низкий уровень самоорганизации у детей (55%), ограниченную социализацию (40%) и отсутствие должного контроля (32%).

Среди минусов они отмечают дефицит социализации, из-за которого дети не учатся взаимодействовать в коллективе и разрешать конфликты. Также к недостаткам относят необходимость высокой вовлечённости родителей, сложности с дисциплиной, отсутствие профессионального подхода к преподаванию, финансовые затраты и риск профессионального выгорания родителей.

В сегодняшней программе мы решили узнать мнения представителей системы образования, родительского сообщества и наших экспертов, а как они относятся к семейному обучению? Какие плюсы и минусы в семейном обучении они видят? Популярен ли такой формат обучения в Пскове? Не ухудшается ли качество полученных знаний на дому? Ответы узнаем в программе «Дневной дозор».

Бывший начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев поделился своей точкой зрения на семейную форму обучения, а также рассказал о том, пользуется ли такой формат популярностью у псковичей.

«Если говорить о семейном образовании, то это образование чаще всего используется, исходя из ежедневной занятости детей и родителей. Есть дети, которые уходят на семейное обучение, например, в связи с тем, что они активно занимаются спортом и очень часто уезжают на сборы. Есть дети, которые в силу состояния здоровья не всегда могут посещать образовательные учреждения, например, часто болеют. Основания очень-очень разные. Родители имеют право подать заявление на семейное образование исключительно в органы управления образования, то есть в управление образования города Пскова. На основании этого заявления ребёнок переводится на семейное образование. Есть определённые сроки, предусмотренные законом, в течение которых ребёнок находится на семейном образовании. Образовательное учреждение, которое выберут родители, должно будет организовать для этого ребёнка промежуточную и итоговую аттестацию. Семейное образование - это форма, которая даёт возможность всем получать качественное образование, на мой взгляд. В городе Пскове на сегодняшний день на семейном образовании у нас находятся 325 обучающихся. Это обучающиеся разных классов».

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова объяснила, почему она не является сторонницей семейного обучения. По её словам, в общении с родителями школьников в числе плюсов образования на дому они называют возможность сделать упор на тот предмет, который учащемуся действительно будет нужен при сдаче экзаменов. Однако минусом, который перевешивает плюсы, по словам Наталии Соколовой, является нехватка времени и понимания того, как правильно организовать образовательный процесс ребёнка вне школьных стен.

«На конец 2025-го года родители порядка 800 детей написали заявления на такую форму обучения. За последние годы динамика положительная, то есть увеличивается количество родителей, желающих переводить ребёнка на семейную форму обучения. Если говорить лично обо мне, я не являюсь сторонником этой формы. Я человек, который за то, чтобы у детей была социализация, прямая коммуникация была налажена, чтобы ребёнок мог, умел и желал справляться с различными сложностями и трудностями. Родители объясняют своё желание перевести ребёнка на семейную форму обучения тем, чтобы он не подвергался травле и буллингу в школе. Повторюсь, у родителей есть законное право определять удобный вариант получения знаний у детей, поэтому такая форма и имеет место быть. Даже при переходе на семейную форму обучения сохраняется связь с образовательным учреждением, в котором ребёнок обязан минимум раз в год проходить промежуточную аттестацию. Обязательной всё равно будет сдача ОГЭ и ЕГЭ как государственной итоговой аттестации».

Директор Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова вспомнила, что в её практике были случаи, когда родители переводили своих детей на семейное обучение. Однако случалось такое крайне редко - что её радует. По мнению Татьяны Фомченковой, тот уровень образования, который дети получают в стенах школы, заменить образованием на дому невозможно.

«На мой взгляд, есть два очень больших минуса в семейном обучении. Первый - это социализация ребёнка. Кружки, секции, театральная, художественная, музыкальная школы всё равно не восполняют того, что современный ребёнок XXI века, конечно, должен социализироваться в обществе. Коллективные творческие дела, учебные навыки, ситуация успеха-неуспеха - это заведомо и формирование личности, и формирование характера в процессе человеческой социализации. Я, наверное, могу сказать, что детям, которые сидят закрытыми дома, даже влюбиться труднее. Не то чтобы влюбиться, а испытать эти первые романтические подростковые чувства. Это тоже даёт какой-то слом в душе. Всё это я видела на конкретном примере, который рассказывать не буду. Второй большой минус - прохождение программы. Ребёнок на семейном обучении минимум раз в год должен приписаться в какую-то школу и пройти промежуточную аттестацию в той форме, которую школа представляет ему. Это контрольная работа. Как можно за одну контрольную работу понять, что ребёнок знает, что не знает? Например, мой предмет - литература, который я преподаю ежедневно. Мы учимся читать, разбираться, говорить, писать. Если взять историю и психологическую, и образовательную, я хочу сказать, что семейное обучение - не польза для современного ребёнка. Это скорее какой-то эгоистичный и конъюнктурный ход родителей».

Депутат Псковской городской Думы и многодетный отец Денис Иванов категорически против семейного образования.

«Дети в социуме должны развиваться. К сожалению, семейная форма обучения подразумевает под собой, грубо говоря, изоляцию от общества. Ты не общаешься с разными ребятами, из разных слоёв, с разным воспитанием, с разным характером и так далее. А это развивает кругозор ребёнка, поэтому я против домашнего обучения. У нас теперь много детей - четверо, и мне приходится сталкиваться каждую неделю с учёбой и детьми. Как раз один из таких вариантов обучения обсуждали мы с женой. Я против категорически, потому что всё-таки дети должны развиваться в социуме. Многообразие реальной жизни ребёнку должно быть видно, а не познаваться через экран компьютера».

Психолог Румия Калинина убеждена, что, если правильно раскрыть и учесть потребности ребёнка, а также качественно организовать образовательный процесс на дому, то семейная система обучения - это благо.

«Есть дети, например, которые говорят о том, что им в классе шумно. Там много отвлечений, а они любят в своём темпе разобраться, понять и так далее. Такой ребёнок, который уходит на семейное обучение, учится дома в удобном для себя темпе, и получается это достаточно успешно. Это может быть связано, например, с какими-то частыми заболеваниями или с тем, что ребёнок часто вынужден ездить на соревнования. Тогда у него есть возможность выбрать эту форму для того, чтобы обучаться самостоятельно. Какие минусы могут быть? Прежде всего, это требование ответственности родителей. Они должны понимать, насколько могут организовывать и контролировать процесс обучения ребёнка. При этом совершенно не идёт речь о том, что родитель должен объяснять ребёнку ту же химию и прочее. Такое тоже может быть, но это необязательно. Сейчас есть множество бесплатных платформ, где можно посмотреть уроки, можно увидеть объяснения, и, соответственно, родитель не должен превращаться в учителя. Это не требуется и не обязательно, но он должен контролировать процесс. Сложность в том, насколько ребёнок сам может быть организован. Например, когда я беседую с родителями о возможности семейного обучения, они часто говорят о том, что ребёнок не будет ничего делать. Я убеждена, что это очень хороший вариант, но если родители чётко понимают, зачем это нужно ребёнку, что это даст и как это будет организовано».

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ и многодетный отец Сергей Вострецов поделился опытом обучения на дому своей дочери. По его словам, после такой учебы некоторые трудности с социализацией у неё всё же возникли. Поэтому Сергей Вострецов уверен, что лучше традиционной системы образования для школьника быть не может.

«Ребёнок должен получать полноценное образование. Но если в семье есть возможность, к примеру, если это единственный ребёнок, и родители хотят обеспечить ему более индивидуальное и углублённое обучение, это, в принципе, их право. Однако здесь необходимо внимательно следить за качеством образования. Школа должна отслеживать этот процесс. Лучше, конечно, если ребёнок находится в коллективе, потому что это даст не только образование, но и сформирует социальные связи. Мы столкнулись с подобной проблемой, когда ребёнок вырос: образование было достаточно серьёзным, но коммуникации со сверстниками не сложились до конца. Поэтому, хорошо это или плохо, ребёнок должен уметь общаться и дальше жить в социальной среде».

В сегодняшней программе представители системы образования, родительского сообщества и наши эксперты делились мнениями о том, во благо ли семейная форма образования для школьников или во вред. По итогу - мнения, как это чаще всего и бывает в нашей программе, разделились. Некоторые собеседники отмечают, что при правильной организации образовательного процесса на дому и высоком уровне самоорганизации и ответственности учащегося - семейное обучение может быть более продуктивным, чем образование в школьных стенах. Однако большая часть опрошенных нами людей придерживается мнения о том, что минусов у такой формы обучения гораздо больше, чем плюсов, и самым главным из них они отмечают отсутствие социализации ребёнка. И ведь действительно, школа - это не просто место усвоения образовательной программы, это ещё и школа жизни, в которой учат не только формулам и теоремам, но и умению взаимодействовать с другими людьми, формирует в ребёнке качества, которые позволят ему комфортнее чувствовать себя в социуме.

Александра Братчикова