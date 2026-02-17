«Нужны были деньги»: Пскович украл телевизор у женщины, которой оказывал непристойные знаки внимания

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего кражу с незаконным проникновением в жилище, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В январе 2026 года, в вечернее время, 32-летний местный житель прогуливался по коридору общежития, в котором проживал. Проходя мимо одной из комнат он решил зайти туда и что-то украсть, поскольку ему были нужны деньги. Открыв дверь в комнату, мужчина убедился, что там никого нет, зашел в нее и обнаружил на полке телевизор. Он взял телевизор, пульт от него и отнес в свою комнату, решив оставить для своего личного пользования. При этом он подумал, что в краже телевизора его точно не заподозрят, поскольку он там живет.

На следующий день утром женщина пришла домой и обнаружила, что у нее в комнате отсутствует телевизор. Она сразу заподозрила в этом соседа. Она пояснила, что опасается его, поскольку он оказывал ей непристойные знаки внимания и в один из дней плюнул в лицо. Также женщина уточнила, что данный мужчина стучал в ее дверь, когда она была одна дома, что-то от нее хотел и пытался войти в ее комнату.

После того, как женщина написала заявление, приехали сотрудники полиции, которые расспрашивали соседей по факту кражи телевизора. Тогда 32-летний мужчина признался в краже.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «а» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает альтернативное наказание, одним из которых является лишение свободы на срок до 6 лет.