День пельменя празднуют 18 февраля

18 февраля в России и ряде других стран отмечается душевный гастрономический праздник – День пельменя, ведь это блюдо считалось на Руси символом благополучия и достатка в доме и сегодня не теряет своей популярности.

Изображение сгенерировано нейросетью

Согласно общепринятой версии, свою историю этот праздник ведёт из российского города Ижевска – столицы Удмуртской Республики и города оружейников. Здесь в феврале 2015 года с размахом прошёл первый фестиваль «Всемирный день пельменя», организованный при поддержке Правительства Республики с целью пропаганды удмуртской национальной культуры. По данным организаторов, на мероприятии, в котором приняли участие около 25 тысяч человек, было куплено и съедено 1,5 тонны пельменей. И такое не могло остаться незамеченным, поэтому и решено было учредить ежегодный праздник – Всемирный день пельменя, и выбрана дата – 18 февраля. Кстати, фестиваль с тех пор также проводится каждый год, его программа постоянно расширяется и обновляется, а праздник уже получил статус всемирного.

К тому же, жители Республики неоднократно заявляли, что пельмени являются национальным блюдом удмуртского народа и отсюда получили своё «распространение» по России, а в Ижевске даже есть памятник в честь «виновника торжества». Как бы то ни было, но пельмени сегодня – одно из самых любимых и традиционных блюд русской кухни. Хотя довольно простое – в пресное тесто заворачивают начинку из рубленого мяса или фарша (как правило, из говядины и свинины), а затем их варят и едят горячими, пишет calend.ru.

Считается, что русское слово «пельмени» – это перевод с языков коми и удмуртов слова пельнянь, где – пель «ухо», а нянь «хлеб», то есть «хлебное ухо». Что по виду вполне соответствует истине. По другим источникам, это слово заимствовано из финно-угорских языков.

Достоверно не известно, когда именно это блюдо появилось на Руси, но многие исследователи считают, что оно вошли в кухню коренных сибирских народов, благодаря монголам. Это своего рода вариации китайского блюда цзяоцзы. А потом уже они распространились и на восточно-европейской части России. Случилось это примерно в конце 14 – начале 15 веков. Сначала пельмени были особенно популярны среди охотников – горячее сытное блюдо, для которого всё «под рукой», а потом приобрели просто всенародную популярность – их ели крестьяне и цари, дворяне и революционеры, артисты и дипломаты, профессора и студенты, рабочие и первые лица государства…

Но важно отметить, что начинка, завёрнутая в тесто, – такая вариация есть в кухнях многих народов мира. Например, подобное блюдо в Японии, Китае и Корее носит название – цзяоцзы, баоцзы, манду и шумаи. В кухнях Средней Азии, Монголии, Тибета, Калмыкии и Бурятии подобные аналоги – манты, буузы, бериги, момо, и чучвара, на Кавказе – это хинкали. Европейские страны также любят сородичей пельменей, в Италии – это тортеллини и равиоли, на юге Германии готовят маульташены, в Белоруссии – колдуны, на Украине – вареники, в Швеции – кропкакор. И это ещё не весь список…

И всё же в России пельмени – это больше, чем просто еда. Конечно, можно купить готовый полуфабрикат и приготовить «по быстрому», а можно лепить их всей семьёй с шутками и прибаутками, а потом уплетать «за обе щеки»! Причём и едят их по-разному – кто-то любит со сметаной, кто-то с перцем и маслом, другие – с хренодёром или кетчупом, майонезом или уксусом, кто-то не ест их без бульона или лаврового листа, а кто-то даже окунал пельмени в шампанское и заедал чёрной икрой… И конечно, везде считали, что их рецепт – самый верный!

Знаменитый исследователь кулинарного искусства Вильям Похлебкин считал, что «пельмени стали не только национальным русским блюдом, но и самым любимым, а также самым массовым, даже серийным в век преимущественно промышленного изготовления пищи» потому, что «оказались кулинарным изделием, наиболее отвечающим национальным идеалам».

И хотя, как верно помечено, приготовить покупные пельмени можно буквально за несколько минут, а пельменных и кафешек, где их можно поесть, также предостаточно, но всё же для многих россиян пельмени – это, прежде всего, символ дома, семьи, а их лепка – некий ритуал, который сохраняется вот уже не одно поколение.

Не обошли своим вниманием «виновника торжества» и диетологи, которые утверждают, что одна порция пельменей содержит достаточно белков, чтобы помочь иммунной системе восполнить норму аминокислот, что способствует обновлению клеток. Но в то же время напоминают, что это блюдо – калорийное. Поэтому не следует переедать пельменей, и тем более – вечером и перед сном. И, конечно же, не стоит приправлять их майонезом и другими жирными соусами.