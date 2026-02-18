 
Общество

Александр Козловский: Жилищный вопрос — один из главных барьеров для создания молодых семей

Жилищный вопрос — один из главных барьеров для создания семей среди студентов, заявил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, комментируя принятый в третьем чтении законопроект «Единой России», который обязывает учебные заведения предоставлять отдельные комнаты из существующего жилого фонда молодым семьям.

«Принятие данного законопроекта является важнейшим шагом в решении демографических задач нашей страны и поддержке молодых семей. Считаю эту инициативу крайне своевременной и необходимой. Жилищный вопрос — один из главных барьеров для создания семей среди студентов. Теперь молодые пары смогут получить отдельные комнаты в общежитиях, что создаст нормальные условия для семейной жизни и воспитания детей. Системный подход — это не разовая мера, а часть комплексной программы поддержки студенческих семей. Это не просто законодательная инициатива — это инвестиция в будущее России. Поддерживая молодые семьи сегодня, мы закладываем основу демографического роста завтра», – прокомментировал Александр Козловский. 

Напомним, новый закон вступит в силу с сентября 2026 года.

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

