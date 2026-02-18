 
Общество

Антон Мороз: Работа депутата – непростая, очень активная и системная

О достижении поставленных целей и проведенной работе в избирательном округе №3 города Пскова рассказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковской городской Думы Антон Мороз.

«Работа депутата – непростая, она очень активная и системная. Если говорить о достижениях, то у нас поданы заявки на получение финансирования от 12-ти ТОСов (территориальное общественное самоуправление – ред.). Сейчас эти заявки подготовлены, и мы рассчитываем, что они будут приняты. Как говорил Борис Андреевич (Елкин – глава города Пскова – ред.), 99% правильно оформленных заявок попадают в систему финансирования, поэтому у нас есть надежда, что на территории нашего округа такое количество будет обеспечено», – сообщил Антон Мороз.

Он подчеркнул, что в своей работе старается довести обращения граждан до окончательного решения проблемы, либо предоставляет понятный ответ, на который гражданин в дальнейшем может опираться. Главным аспектом в работе депутат также отметил живой контакт с избирателями и с органами власти.

«В первую очередь – это прямой и живой контакт с теми избирателями, которые доверили тебе эту очень значимую и очень непростую должность. Второе – это контакт с органами исполнительной и законодательной власти как города, так и региона. Надо понимать, что депутат – это посредник между населением, между гражданами и непосредственно теми органами исполнительной и законодательной власти, которые принимают решения о том или ином направлении развития субъекта или округа», – добавил Антон Мороз.

По его словам, у него выстроились конструктивные отношения с руководством как региона, так и города. Он особо отметил активную помощь председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко, который наставляет его советами.

«Могу сказать, что у меня выстроились замечательные отношения с руководством региона. Также у нас сложились замечательные отношения с Александром Гончаренко, с Борисом Елкиным. Александр Георгиевич (Гончаренко - ред.) ежемесячно проводит со мной профилактическую работу, передает тот огромный багаж знаний, который у него имеется. Борис Андреевич тоже оказывает содействие. Ни одного раза не было, чтобы он не услышал наши обращения или запросы. Он своевременно на них отвечает, охотно встречается с нашими лидерами общественного мнения, которые, как оказалось, в большом количестве присутствуют», – заключил Антон Мороз.
Пресс-портреты

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Гончаренко Александр Георгиевич

Гончаренко Александр Георгиевич

Председатель Псковской городской Думы седьмого созыва

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

