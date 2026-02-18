Антон Мороз: Работа депутата – непростая, очень активная и системная

О достижении поставленных целей и проведенной работе в избирательном округе №3 города Пскова рассказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковской городской Думы Антон Мороз.

«Работа депутата – непростая, она очень активная и системная. Если говорить о достижениях, то у нас поданы заявки на получение финансирования от 12-ти ТОСов (территориальное общественное самоуправление – ред.). Сейчас эти заявки подготовлены, и мы рассчитываем, что они будут приняты. Как говорил Борис Андреевич (Елкин – глава города Пскова – ред.), 99% правильно оформленных заявок попадают в систему финансирования, поэтому у нас есть надежда, что на территории нашего округа такое количество будет обеспечено», – сообщил Антон Мороз.

Он подчеркнул, что в своей работе старается довести обращения граждан до окончательного решения проблемы, либо предоставляет понятный ответ, на который гражданин в дальнейшем может опираться. Главным аспектом в работе депутат также отметил живой контакт с избирателями и с органами власти.

«В первую очередь – это прямой и живой контакт с теми избирателями, которые доверили тебе эту очень значимую и очень непростую должность. Второе – это контакт с органами исполнительной и законодательной власти как города, так и региона. Надо понимать, что депутат – это посредник между населением, между гражданами и непосредственно теми органами исполнительной и законодательной власти, которые принимают решения о том или ином направлении развития субъекта или округа», – добавил Антон Мороз.

По его словам, у него выстроились конструктивные отношения с руководством как региона, так и города. Он особо отметил активную помощь председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко, который наставляет его советами.