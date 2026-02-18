«Собственной персоной»: Антон Мороз об экономике, политике, спорте и благотворительности

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Собственной персоной».

Гость студии — депутат Псковской городской Думы по округу №3. Ведущий Александр Савенко обсудит с ним широкий круг вопросов, касающихся политики, экономики, спорта и благотворительности.

Уже полгода Антон Мороз активно работает в Псковском регионе, последние месяцы — в статусе депутата городской Думы. Как он оценивает главные итоги этой работы? Что уже удалось сделать в 3-м округе, а какие предвыборные обещания еще в работе? Каковы политические планы Антона Мороза на этот год? Как он оценивает темпы роста строительной отрасли региона? В какой стадии находится реализация благотворительных проектов?