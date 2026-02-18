Самолечение в России назвали скрытой угрозой для нации

Россияне все чаще предпочитают лечиться самостоятельно, даже когда медицинская помощь формально доступна. При первых симптомах простуды, боли или недомогания многие идут не к врачу, а в аптеку или в интернет — за советом и «проверенным» средством. Такая практика постепенно стала массовой и уже отражается на статистике осложнений и поздней диагностики.

Одной из причин эксперты называют низкую медицинскую грамотность. Люди нередко путают вирусные и бактериальные инфекции, бесконтрольно принимают антибиотики и сильнодействующие препараты, не задумываясь о побочных эффектах. Особенно тревожна ситуация с детьми, когда родители самостоятельно назначают лекарства, «чтобы не ходить по врачам».

Сказывается и доступность помощи: запись к узким специалистам может занимать недели, а попасть на прием быстро удается не всегда. На этом фоне растет недоверие к системе здравоохранения — часть пациентов уверена, что в поликлиниках назначают «стандартное лечение» без индивидуального подхода. В итоге люди тянут до последнего и обращаются к врачу уже с осложнениями.

Дополнительную роль играет интернет. Соцсети и реклама предлагают «чудо-средства», БАДы и народные методы, создавая иллюзию, что разобраться в диагнозе можно без специалиста. В аптеках покупателям часто советуют препараты без полноценной оценки состояния.

Особенно опасно самолечение при сердечно-сосудистых заболеваниях. Игнорирование давления, боли в груди или одышки нередко заканчивается инфарктом или инсультом. Похожая картина — при проблемах с желудком и психических расстройствах, когда симптомы годами «глушат» таблетками или алкоголем, пишет Cher-poisk.ru.

Специалисты уверены: бороться с этим явлением можно только комплексно — повышать медицинскую грамотность, развивать дистанционные консультации и усиливать контроль за отпуском рецептурных препаратов. Но главное — возвращать доверие между врачом и пациентом.

Самолечение перестало быть безобидной привычкой и всё чаще становится фактором риска для здоровья нации.