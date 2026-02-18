В Пскове прошла интеллектуальная игра «Кворум» для будущих избирателей

Образовательная игра - брейн-ринг по избирательному праву «Кворум» - прошла сегодня в Доме молодежи. Мероприятие собрало четыре команды будущих избирателей, которым предстояло сразиться в знании избирательного законодательства и процесса, демонстрируя не только эрудицию, но и скорость реакции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Игра прошла в интерактивном формате с использованием специального оборудования для брейн-ринга, которое позволяет фиксировать скорость нажатия на кнопки при ответе на вопросы. Техника была закуплена благодаря грантовой поддержке, полученной на форуме школьников под эгидой губернатора области Михаила Ведерникова.

Программа началась с разминки. Будущим избирателям предстояла расшифровка ребусов, в которых были зашифрованы ключевые термины избирательной темы, такие как «агитация», «голосование», «избиратели», «закон» и «парламент». Далее участники демонстрировали знание государственной символики РФ, цитировали строки гимна, перечисляли флаги субъектов России.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, присутствовавший на мероприятии, отметил важность живого общения с молодежью: «Вы сами знаете, что если говорить языком молодежи, то сейчас в тренде как раз общение в живом формате, а не в интернете. Таким образом мы готовим будущих избирателей».

Он также пояснил, что вопросы викторины специально привязаны к региональной специфике и охватывают различные аспекты избирательного процесса — от времени начала работы участков до логических заданий. Главная цель проекта — пробудить интерес школьников к избирательному праву и воспитать правовую культуру будущих избирателей.

Все участники интеллектуальной игры получили дипломы и памятные подарки. Среди них — обложки на паспорт с талисманом псковских выборов — Барсиком, картхолдеры и тематические значки. Игорь Сопов добавил, что точно такие же сувениры в сентябре будут вручать и впервые голосующим избирателям на участках.

Организатором «Кворума» выступил Молодежный общественный совет при Территориальной избирательной комиссии города Пскова. Проект реализуется при поддержке Избирательной комиссии Псковской области.