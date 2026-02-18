Депутаты поздравили жителей Плюссы с 82-й годовщиной освобождения

18 февраля в Плюсском муниципальном округе прошли мероприятия, посвящённые 82-й годовщине освобождения территории от фашистской оккупации. Жителей, ветеранов и руководство округа от лица депутатского корпуса поздравил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

18 февраля 1944 года – дата, которая навсегда вписана в историю Плюсской земли. В этот день после трёхдневных ожесточённых боёв была освобождена железнодорожная станция Плюсса. Это событие положило конец 954 дням фашистской оккупации района.

«Этот день напоминает нам о великом подвиге наших дедов и прадедов, проявивших невероятное мужество и стойкость в борьбе против фашизма. Победа ковалась на фронтах, в тылу, в партизанских отрядах и подполье. Каждая пядь земли нашего родного края овеяна воинской славой», – зачитал Андрей Козлов приветственный адрес председателя регионального парламента Александра Котова.

В своём обращении спикер подчеркнул, что подвиг предыдущих поколений воинов служит примером для сегодняшних защитников Отечества, внушая уверенность и силу каждому, кто встаёт на защиту родной земли и интересов России.

«Пусть эта памятная дата станет ещё одним поводом задуматься о важности мира, согласия и единства. И пусть в наших сердцах всегда живёт любовь к малой Родине и к нашей великой стране!» – завершил приветствие Андрей Козлов.

Торжественная часть завершилась возложением цветов к мемориалу «Братская могила» и минутой молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.