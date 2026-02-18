 
Общество

70 тысяч рублей взыскали с мужчины за кражу автомобильного кузова в Стругах Красных

Приговор по делу о краже автомобильного кузова вынесли в Струго-Красненском районном суде сегодня, 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Как установил суд, весной 2022 года местный житель обнаружил вблизи деревень Обод и Прусси кузов автомобиля и, решив незаконно завладеть имуществом, вывез его с помощью знакомого, не знавшего о преступных намерениях. Ущерб владельцу оказался значительным.

Подсудимый полностью признал вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. Суд квалифицировал его действия по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

С учетом раскаяния, отсутствия судимостей и сложного материального положения мужчине назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме того, судья постановил взыскать 70 тысяч рублей в счет возмещения ущерба потерпевшему.

Соответствующий документ был передан на исполнение в отделение судебных приставов Стругокраснецкого и Плюсского районов. Несмотря на то, что судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, гражданин не предпринял никаких действий к своевременному погашению задолженности. Тогда сотрудник ведомства оштрафовал нарушителя за неисполнение решения суда в установленный срок и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на его банковских счетах. Также, с его зарплаты начали удерживать денежные средства в счет погашения задолженности. Вся сумма ущерба была полностью взыскана.

