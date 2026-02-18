 
Общество

Восемь коров не прошли ветеринарный контроль на границе в Псковской области

Перемещение восьми голов крупного рогатого скота пресекли на российско-белорусской границе РФ в деревне Лобок Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Инспекторы ведомства установили, что коровы перемещались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, проведение необходимых исследований, вакцинаций и обработок, также на животных отсутствовали средства идентификации (бирки, выщипы, клейма).

Кроме того, сельскохозяйственные животные перевозились в необорудованном для их транспортировки автотранспортном средстве, а их маршрут не был согласован с Россельхознадзором.

Перемещение сельхозживотных по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили и оформили акт о возврате на территорию Республики Беларусь.

