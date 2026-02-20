Александр Козловский призвал псковичей внести предложения для Народной программы

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский пригласил жителей региона активно участвовать в формировании Народной программы партии через сайт естьрезультат.рф. По его словам, предложения будут услышаны и учтены, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

«Доверие народа — наш главный капитал, и мы обязаны его оправдать конкретными делами и результатами на благо России и каждого региона», – заявил Александр Козловский.

Парламентарий отметил исключительную важность прошедшего в Екатеринбурге окружного форума «Единой России» «Есть результат!».

«Представленные на форуме данные убедительно показывают, что курс на технологический суверенитет был выбран абсолютно правильно. Более 300 миллиардов рублей инвестиций в промышленность, 100 миллиардов на программу "Профессионалитет" — это не просто цифры, это фундамент нашей независимости. Особенно важно, что эти инвестиции дали результат именно тогда, когда это было критически необходимо. Как справедливо отметил Дмитрий Медведев (председатель партии - ред.), без этой подготовительной работы мы подошли бы к периоду СВО в совершенно ином состоянии», – отметил Александр Козловский.

Также он подчеркнул, что для Псковской области важно создать центры повышения квалификации.