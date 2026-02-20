Александр Козловский призвал псковичей внести предложения для Народной программы

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский пригласил жителей региона активно участвовать в формировании Народной программы партии через сайт естьрезультат.рф. По его словам, предложения будут услышаны и учтены, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».
«Доверие народа — наш главный капитал, и мы обязаны его оправдать конкретными делами и результатами на благо России и каждого региона», – заявил Александр Козловский.
Парламентарий отметил исключительную важность прошедшего в Екатеринбурге окружного форума «Единой России» «Есть результат!».
«Представленные на форуме данные убедительно показывают, что курс на технологический суверенитет был выбран абсолютно правильно. Более 300 миллиардов рублей инвестиций в промышленность, 100 миллиардов на программу "Профессионалитет" — это не просто цифры, это фундамент нашей независимости. Особенно важно, что эти инвестиции дали результат именно тогда, когда это было критически необходимо. Как справедливо отметил Дмитрий Медведев (председатель партии - ред.), без этой подготовительной работы мы подошли бы к периоду СВО в совершенно ином состоянии», – отметил Александр Козловский.
Также он подчеркнул, что для Псковской области важно создать центры повышения квалификации.
«Для нашего региона особенно актуальны инициативы по развитию кадрового потенциала — создание центров повышения квалификации, поддержке местных производителей через приоритетную выкладку отечественных товаров, локализации производства жизненно важных товаров. Псковская область, находясь на западных рубежах страны, понимает важность промышленной самодостаточности как никто другой. Принципиально важно, что новая Народная программа будет включать специальный раздел по промышленности и технологическому суверенитету. Это означает, что вопросы развития производства, внедрения ИИ, робототехники и биотехнологий получат программный статус», – подчеркнул он.