Подарки для сотрудников к 23 февраля готовят 49% псковских работодателей — опрос

В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля. Подарки для сотрудников готовят 49% работодателей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители предприятий и организаций из Пскова.

В 37% компаний пройдут праздничные корпоративные мероприятия (совмещенные к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню или отдельные).

К 8 Марта премии выплатят 15% работодателей, а подарки будут дарить 52%. Корпоративные мероприятия в честь Женского дня (отдельно или для двух гендерных праздников сразу) запланированы в 39% компаний.

Опрос проводили 26 января — 18 февраля 2026 года.