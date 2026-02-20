 
Общество

Стали известны самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

0

Самыми популярными для сдачи на ЕГЭ в этом году оказались обществознание, информатика и биология, следует из доклада главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

Так, обществознание собираются сдавать 296 447 человек (39,7 процента). Второе место заняла информатика — 21,7 процента, третье — биология, 20,3 процента.

В первую пятерку вошли также физика и химия, причем количество и доля выбравших эти предметы превышает аналогичные показатели 2025 года.

Музаев добавил, что профильную математику выбрали 34 тысячи человек — на десять процентов больше, чем в прошлом году.
Всего, по его словам, сдавать ЕГЭ собираются 745 458 человек, из них почти 665 тысяч — выпускники этого года. Существенных изменений в процедуре проведения экзамена не будет, отметил глава Рособрнадзора.

Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии, пишет РИА Новости. Четвертого июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 июня — по математике базового и профильного уровней, 11 июня — по обществознанию и физике, 15 июня — по биологии, географии и письменная часть экзамена по иностранным языкам. На 18 и 19 июня запланировали сдачу информатики и устной части ЕГЭ по иностранным языкам.

Ранее сообщалось, что в топ-3 вузов с самым высоким средним проходным баллом ЕГЭ в 2025 году вошли МФТИ, МИФИ и Центральный университет. 

