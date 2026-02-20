Роскомнадзор обвинил Telegram в создании инфраструктуры для «интернет-пробива»

Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам «интернет-пробива» нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека», заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

«На основании требований Роскомнадзора администрация мессенджера с 2022 года удалила 8358 сервисов «пробива», в 2026 году по требованию ведомства Telegram еженедельно удаляет до 100 таких сервисов. Однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных», — рассказал регулятор.

Роскомнадзор требует от мессенджера самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных россиян и исключить возможность поиска сервисов для «пробива», а также «прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации», пишет РБК.

Минцифры также заявляет о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram. Глава ведомства Максут Шадаев говорил, что в Telegram было совершено 150 тысяч мошеннических преступлений, при этом более 30 тысяч из них было связано с диверсиями и терактами. Министр отмечал также, что после ограничения голосовых звонков в Telegram и WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) число преступлений с использованием цифровых технологий и сервисов снизилось на 23%.

В пресс-службе мессенджера отмечали, что администрация не обнаружила взлома шифрования переписок со стороны иностранных спецслужб. Представители Telegram назвали это утверждение «преднамеренной фабрикацией» данных.

Ранее Роскомнадзор подтвердил ввод «последовательных ограничений» для Telegram в целях обеспечения безопасности россиян и соблюдения законодательства.

Глава ФСБ Алексанадр Бортников говорил, что спецслужба ранее вела переговоры с основателем Telegram Павлом Дуровым, однако сейчас контакты не поддерживаются. «Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к большому сожалению, понимаете? Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений», — сказал глава ФСБ. Бортников отметил, что «нужно работать, а не биться за свободу слова». По его словам, «никто ее не нарушает, а только защищает интересы граждан».

