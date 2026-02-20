 
Общество

В Великих Луках почтили память 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ

0

В Великих Луках почтили память 2-й отдельной бригады специального назначения главного разведывательного управления митингом в Сквере воинской славы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской городской Думе.

Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

21 февраля – дата героической гибели бойцов. В том неравном бою с бандформированиями погибли 25 разведчиков Псковской бригады спецназа. В живых остались два тяжелораненых бойца, которых боевики приняли за убитых.

 

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы города Светлана Степанова, заместитель главы администрации Великих Лук по социальной сфере Екатерина Семенова, заместитель главы администрации города по безопасности Всеволод Куплайс, военный комиссар города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Виталий Кулаченков, представители общественных организаций и ветераны боевых действий. Участники митинга почтили память павших военнослужащих минутой молчания и возложили цветы к памятному мемориалу.

