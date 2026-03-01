 
Владимир Воробьёв: Мы помним все наши победы, свято чтим каждую дату и каждое имя

Заместитель председателя Псковской городской Думы седьмого созыва Владимир Воробьёв  («Единая Россия») от имени родителей бойцов выступил с речью на траурном митинге в память о 6-й роте на Орлецовском кладбище в Пскове сегодня, 1 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

«Мы помним все наши победы. Помним и свято чтим каждую дату и каждое имя. На Руси всегда опирались на три великих устоя: духовную мощь, творческий гений великого русского народа и на доблесть армии. И всем было понятно, что для процветания государства нужна не только духовная сила, но и военная мощь. Но для этого нужны люди. Такими людьми всегда на Руси были, есть и будут наши доблестные солдаты и офицеры. Истинные патриоты своей родины, готовые даже пойти на самопожертвование во имя счастья и благополучие своего народа», - сказал Владимир Воробьёв. 

Отметим, что сын Владимира Воробьева - Алексей Воробьев погиб в составе 6-й роты 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье (Чеченская Республика). Ему было присвоено звание Героя России посмертно. Имя Алексея Воробьева в Пскове носит школа №16. 

