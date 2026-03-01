Владимир Воробьёв: Мы помним все наши победы, свято чтим каждую дату и каждое имя

Заместитель председателя Псковской городской Думы седьмого созыва Владимир Воробьёв («Единая Россия») от имени родителей бойцов выступил с речью на траурном митинге в память о 6-й роте на Орлецовском кладбище в Пскове сегодня, 1 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»
Отметим, что сын Владимира Воробьева - Алексей Воробьев погиб в составе 6-й роты 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье (Чеченская Республика). Ему было присвоено звание Героя России посмертно. Имя Алексея Воробьева в Пскове носит школа №16.
Пресс-портреты