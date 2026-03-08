 
Общество

Николай Козловский: Женский вклад в развитие Великих Лук заслуживает самой искренней благодарности

0

С Международным женским днем поздравил всех женщин глава города Великие Луки Николай Козловский в своем Telegram-канале.

«Сердечно поздравляю вас с днём 8 Марта! Этот яркий весенний праздник посвящён представительницам прекрасной половины человечества, чьи обаяние и созидательная энергия делают наш мир гармоничнее и добрее. Именно такие замечательные женщины живут в Великих Луках, приумножая славу нашего города своим трудом, талантами и свершениями в разных сферах. Вы ежедневно создаёте уют и комфорт в своих домах, бережно сохраняете традиции и семейные ценности, ответственно воспитываете детей и окружаете заботой родных и близких, при этом достигаете профессиональных высот и активно участвуете в общественной жизни Великих Лук. Ваш вклад в развитие города и страны, воспитание настоящих патриотов России заслуживает самой искренней благодарности», - отметил Николай Козловский.

Отдельно он уделил внимание представительницам старшего поколения, которые своим трудом создавали основу для развития Великих Лук.

«Слова отдельной признательности – представительницам нашего старшего поколения, которые добросовестным трудом создавали основу для процветания Великих Лук и могущества России. Глубокого уважения достойны великолучанки, чьи родные и близкие проявляют доблесть и героизм в зоне специальной военной операции. Своей поддержкой и любовью вы укрепляете их силы и уверенность. Это очень значимо для нашего города и страны. От всей души желаю всем великолучанкам крепкого здоровья, счастья и согласия в семьях, успехов во всех начинаниях и исполнения задуманных планов. Пусть в вашей жизни будет как можно больше счастливых моментов, радости и улыбок, добрых и ласковых слов! Благополучия вам и добра! С праздником!» - подытожил глава города.

Напомним, что сегодня отмечается Международный женский день.

