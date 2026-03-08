 
Общество

Февральская революция началась 109 лет назад в этот день

(23 февраля) 8 марта 1917 года в России началась Февральская революция. События, связанные с ней, развернулись в основном в Петрограде и завершились к (3) 16 марта 1917 года.

В исторической литературе и в мемуарах современников, очевидцев и участников тех событий дано огромное число оценочных суждений и многократно проведён анализ революции и её последствий для исторической судьбы России. А ведь последствия эти коснулись напрямую и мировой истории, поскольку Российская империя была крупнейшим политическим игроком на мировой арене. Споры и анализ тех событий, уже более чем столетней давности, ведутся до сих пор.

Политический кризис в России был в прямой взаимосвязи с экономической ситуацией, проблемами на фронтах Первой мировой войны, отсутствием жёсткой политической воли у руководства и дестабилизирующими внутриполитическими факторами в лице деятельности партий левого крыла, длительное время ведущих подрывную агитационную работу в армии и на флоте, а также среди рабочих в крупных городах. Ряд историков указывает и на роль иностранных спецслужб в подрыве государственности и раскачивании внутриполитической и создании революционной ситуации в России. Совокупность всех этих и ряда других факторов и привели в итоге к Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года.

Ещё накануне революционных событий в Государственной Думе сложился оппозиционный по отношению к самодержавию политический блок из умеренных либералов. Таким образом, противниками монархии стали не только левые партии (РСДРП(б), РСДРП(м), СР), но и такие партии, как партия конституционных демократов (кадеты) и октябристы.

События, произошедшие в Петрограде, начались как забастовка и антиправительственные выступления рабочих, поддержанных солдатами столичного гарнизона и матросами, «брожение» среди которых достигло критического уровня благодаря всё той же пропаганде со стороны представителей левых партий. Дополнительным революционным фактором стал дефицит в городе хлеба (причины этого дефицита также являются предметом спора между историками). Основными лозунгами протестующих были: «Хлеба!», «Хлеб, мир, свобода!», «Долой войну!», «Долой царя!», «Долой самодержавие!».

(27 февраля) 12 марта 1917 года стало поворотной датой. В тот день антиправительственные выступления переросли в вооружённое противостояние корпуса жандармов и полиции с протестующими, в ходе которых правительственные силы не сумели ни в тот день, ни в последующие привести к порядку протестующих, что фактически означало поражение власти.

В тот же день в Петрограде был сформирован новый орган власти – Временный Комитет Государственной Думы. Тогда же был образован Временный Исполнительный Комитет Петросовета. Это были первые признаки грядущего двоевластия, недвусмысленно указывавшего на то, что революционные преобразования в стране остались неоконченными (конец этому будет положен большевиками в октябре того же года). На последнее заседание собралось царское правительство, принявшее решение о самороспуске.

В ночь на (28 февраля) 13 марта Временный комитет Государственной Думы, понимая нарастание революционной ситуации и опасаясь сосредоточения власти в руках Петросовета, поспешил завить о том, что берёт власть в свои руки.

На следующий день революционное движение охватило и Москву. В Кронштадте поднялся мятеж. Стоит отметить, что революционные выступления сопровождались убийствами офицеров армии и флота, что наряду с первыми директивами новой власти (Приказ №1 Петросовета) подрывало авторитет офицеров и командования, упраздняло единственно применимый в армии принцип единоначалия и самым губительным образом сказалось на ситуации в армии и на флоте в последующие месяцы. Тем временем Великобритания и Франция (союзники России по Антанте) поспешили признать Временный комитет Государственной Думы.

Основным итогом Февральской революции стало упразднение монархии и переход к республиканской форме правления. Император Николай II, покинувший столицу (22 февраля) 7 марта 1917 года, будучи заверен министром внутренних дел в том, что ситуация в Петрограде под контролем и отбывший в Ставку, вынужден был (2) 15 марта отречься от престола в пользу своего брата Великого князя Михаила Александровича. Однако, на следующий день от престола отрёкся и Великий князь Михаил, который говорил в акте об отречении о передаче власти Временному правительству для дальнейшего решения вопроса о форме правления в России Учредительным собранием. На этом фактическая смена власти была узаконена.

Помимо упразднения монархии, к итогам Февральской революции следует отнести установление двоевластия, расширение «брожения», а фактически – развала армии и флота, катастрофу на фронтах, а также дальнейшее развитие революционного движения, которое окончится новой революцией в октябре 1917 года и установлением новой власти – советской, пишет calend.ru.

Если революционные события в феврале унесли жизни около 1500 человек, то двоевластие, новая революция и последовавшая за ней Гражданская война, ставшая, по сути, национальной катастрофой, унесут миллионы человеческих жизней (по разным оценкам от 10 до 17 млн. человек).

