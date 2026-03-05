 
Общество

Детскую больницу в Великих Луках оштрафовали из-за смерти новорожденного

0

Судья Великолукского городского суда рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 19.20 КоАП РФ, в отношении Великолукского филиала Детской областной клинической больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В отношении больницы провели внеплановую документарную проверку по факту смерти новорожденного ребенка, поступившего в стационар в возрасте 17 дней, который на вторые сутки госпитализации, после ухудшения состояния, умер.

Согласно протоколу об административном правонарушении, в ходе проверки выявили нарушения положения о лицензировании медицинской деятельности: с момента поступления в больницу ребенок не был осмотрен врачом-неонатологом; в течение всего срока госпитализации (37 часов) не был обследован, в медицинской карте отсутствуют сведения о проведении лабораторных и инструментальных исследований. Врачом-педиатром ребенок в динамике не осматривался, динамические записи в истории болезни отсутствуют. Пациент не был передан под наблюдение дежурному врачу. Дежурная медсестра педиатрического отделения об ухудшении состояния ребенка дежурному врачу не сообщила.

«Недооценка состояния ребенка, отсутствие осмотра его врачом-неонатологом в первые сутки госпитализации, отсутствие лабораторных данных и своевременного инструментального обследования, отсутствие динамического наблюдения за пациентом привели к дальнейшему ухудшению его состояния и являются грубым нарушением лицензионных требований Положения о лицензировании медицинской деятельности», - рассказали в пресс-службе судов.  

Судья вынес постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026