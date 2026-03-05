Детскую больницу в Великих Луках оштрафовали из-за смерти новорожденного

Судья Великолукского городского суда рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 19.20 КоАП РФ, в отношении Великолукского филиала Детской областной клинической больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В отношении больницы провели внеплановую документарную проверку по факту смерти новорожденного ребенка, поступившего в стационар в возрасте 17 дней, который на вторые сутки госпитализации, после ухудшения состояния, умер.

Согласно протоколу об административном правонарушении, в ходе проверки выявили нарушения положения о лицензировании медицинской деятельности: с момента поступления в больницу ребенок не был осмотрен врачом-неонатологом; в течение всего срока госпитализации (37 часов) не был обследован, в медицинской карте отсутствуют сведения о проведении лабораторных и инструментальных исследований. Врачом-педиатром ребенок в динамике не осматривался, динамические записи в истории болезни отсутствуют. Пациент не был передан под наблюдение дежурному врачу. Дежурная медсестра педиатрического отделения об ухудшении состояния ребенка дежурному врачу не сообщила.

«Недооценка состояния ребенка, отсутствие осмотра его врачом-неонатологом в первые сутки госпитализации, отсутствие лабораторных данных и своевременного инструментального обследования, отсутствие динамического наблюдения за пациентом привели к дальнейшему ухудшению его состояния и являются грубым нарушением лицензионных требований Положения о лицензировании медицинской деятельности», - рассказали в пресс-службе судов.

Судья вынес постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.