Сделать город уютнее вместе: Весенний месячник стартует в Великих Луках 23 марта

Весенний месячник по благоустройству территории города пройдет в Великих Луках с 23 марта по 31 мая. Об этом говорит постановление администрации города №395 от 10 марта.

Администрация города призывает учреждения и организации, независимо от их организационно-правовых форм, провести работы по санитарной уборке и очистке принадлежащих им, а также прилегающих территорий общего пользования, закрепленных улиц и скверов.

Жителей частного сектора просят провести уборку придомовых территорий и очистку ливневых канав.

Великолучан также приглашают принять участие в общегородских субботниках, запланированных на 3, 17 и 24 апреля, 15 и 22 мая.