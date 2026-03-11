В Пскове слышны звуки стрельбы из автоматического оружия

В Пскове сейчас слышны залпы артиллерийских орудий и звуки стрельбы из автоматического оружия.

Волноваться не следует. Звуки идут со стороны завеличенского полигона, где с декабря проходят военные учения.

Напомним, в период с 1 декабря 2025 года по 31 мая ежедневно с понедельника по воскресенье, включая праздничные и выходные дни, с 08.00 до 01.00 на учебных объектах огневого комплекса, танкодроме, автодроме, на учебно-тактических полях полигона Завеличье, который находится в 1 километре от окраины Пскова (район Кислово), проводят стрельбы и вождение автомобильной и бронетанковой техники.