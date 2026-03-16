Более 700 патронов изъяли росгвардейцы у граждан за неделю в Псковской области

34 проверки условий хранения оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 9 по 15 марта, в ходе которых выявили пять административных правонарушений, изъяли 29 единиц оружия и 724 патрона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Управление Росгвардии напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии».

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность и безопасность, а также исключает доступ посторонних лиц.