В российских вузах увеличат число бюджетных мест по востребованным направлениям

В вузах и колледжах увеличат количество бюджетных мест по востребованным для экономики направлениям, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

«По поручению президента утвержден перечень профессий по 300 программам обучения, в него вошли и научные специальности. <...> В первую очередь по ним будет увеличиваться количество бюджетных мест», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

В указанный список вошли математические, естественные и гуманитарные науки. В частности, информатика, электроника, биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика, авиа- и ракетостроение, робототехника, медицина и фармацевтика, пишет РИА Новости

Как отметил Мишустин, развитие по этим направлениям будет способствовать достижению технологического лидерства России и реализации нацпроектов.

