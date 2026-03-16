В российских вузах увеличат число бюджетных мест по востребованным направлениям

В вузах и колледжах увеличат количество бюджетных мест по востребованным для экономики направлениям, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
В указанный список вошли математические, естественные и гуманитарные науки. В частности, информатика, электроника, биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика, авиа- и ракетостроение, робототехника, медицина и фармацевтика, пишет РИА Новости.
Как отметил Мишустин, развитие по этим направлениям будет способствовать достижению технологического лидерства России и реализации нацпроектов.