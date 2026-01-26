Ресторан «Гельдт» вышел в финал премии Russian Hospitality Awards

Ресторан «Гельдт» вошел в число финалистов Russian Hospitality Awards — премии, которая традиционно считается отельной и много лет отмечает лучшие проекты в сфере гостиничного бизнеса. В этом году конкурс впервые проходит среди ресторанов, что делает участие и выход в финал особенно значимым, сообщили Псковской Ленте Новостей в ресторане.

Фото: «Гельдт»

«Гельдт» борется за победу в номинации «Лучший интерьер в ресторане», где жюри оценивает целостность концепции пространства, созданную атмосферу и тщательную проработку деталей.

В конкурсе участвуют 518 ресторанов из 56 городов России. Выход «Гельдта» в финал среди такого количества участников является серьезным признанием уровня проекта и работы всей команды, заметили в заведении.

Напомним, в прошлом году псковский ресторан «Гельдт» участвовал в премии Russian Hospitality Awards и был признан победителем в номинации «Лучшая ресторанная концепция локального продукта».