 
Общество

Введенные из-за опасности БПЛА ограничения в Псковской области сняты

Все ранее введенные ограничения в Псковской области сняты, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАХ. 

«Всем хорошего дня», - добавил глава региона.  

Утром сообщалось об угрозе появления беспилотных летательных аппаратов противника в южных и центральных районах Псковской области. 

Фиксировалось понижение скорости мобильного интернета. 

Аэропорт Пскова закрывали на прием и выпуск воздушных судов. Самолет авиарейсом Москва - Псков, вылетевший из столицы по расписанию в 8:03, сделал несколько кругов в зоне ожидания на границе Смоленской и Псковской областей и оправился обратно в столицу. 

