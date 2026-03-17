Введенные из-за опасности БПЛА ограничения в Псковской области сняты

Все ранее введенные ограничения в Псковской области сняты, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

«Всем хорошего дня», - добавил глава региона.

Утром сообщалось об угрозе появления беспилотных летательных аппаратов противника в южных и центральных районах Псковской области.

Фиксировалось понижение скорости мобильного интернета.

Аэропорт Пскова закрывали на прием и выпуск воздушных судов. Самолет авиарейсом Москва - Псков, вылетевший из столицы по расписанию в 8:03, сделал несколько кругов в зоне ожидания на границе Смоленской и Псковской областей и оправился обратно в столицу.