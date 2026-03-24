 
Общество

Ремонтные работы начались в двух скейт-парках Пскова

Ремонтные работы стартовали в двух скейт-парках Пскова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал

На улице Леона Поземского подрядчик устраняет дефекты в рамках гарантийного ремонта – ликвидирует неровности, которые проявились после прошлого сезона. Параллельно началось обновление покрытия на Никольской.

 

«Все вопросы по ямам и повреждениям на рампах закроем до конца этого месяца. Сделаем всё, чтобы наши ребята катались с комфортом и без риска для здоровья», - отметил Борис Елкин.

Реклама на ПЛН

