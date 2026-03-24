Выплаты 650 тысяч рублей долга по алиментам добились судебные приставы в Дедовичах

Судебные приставы Дедовического района взыскали долг в пользу 17-летнего юноши после возбуждения уголовного дела в отношении его отца. Гражданин выплатил 650 тысяч рублей задолженности по алиментным платежам, сообщили Псковской Ленте Новостей приставы.

51-летний гражданин длительное время не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына. Несмотря на неоднократные уведомления о наличии задолженности и предупреждения об уголовной ответственности, мужчина игнорировал требования судебного пристава.

Мужчину привлекли к административной ответственности и наказали административным арестом на 10 суток. После этого он около года выплачивал алименты, но затем снова перестал это делать.

Дознаватель службы судебных приставов возбудил уголовное дело по статье 157 УК РФ («Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей»). Как только уклонист осознал серьёзность своего положения, он в считанные дни нашёл средства для уплаты задолженности.

