SberPay помог жителям Псковской области совершить более 200 тысяч покупок за год

Количество платежей с помощью сервиса SberPay в Псковской области за минувший год составило порядка 210 тысяч операций, а в целом по Северо-Западному федеральному округу превысило 171,2 млн, что на 47% больше чем за весь 2024 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка. 

 

Лидером по количеству транзакций стал Санкт-Петербург. Жители Северной столицы совершили 91,7 млн операций в прошлом году. На Петербург приходится и крупнейшая доля от объёма платежей.

По статистике Сбера, за прошлый год обороты по альтернативным способам оплаты (включая SberPay) по всей России превысили 5 трлн рублей.

«Цифровизация стирает лишние барьеры между желанием и действием. SberPay — в этом смысле очень человечный сервис, ведь он подстраивается под ритм и образ каждого человека — для одних важно, чтобы транзакции были мгновенными, для других принципиально разнообразие методов оплаты. И SberPay дает эту свободу не через навязывание единственно верного сценария, а через уважение к привычкам человека», - сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. 

Сервис SberPay включает ряд платёжных методов: онлайн-оплату в один клик без ввода данных банковской карты, оплату с помощью NFC для пользователей смартфонов с Android, а также инновационную «Оплату улыбкой» по биометрии.

