 
Общество

Ушла из жизни заместитель директора по содержанию дорог ООО «СитиИнвестГрупп»

После тяжелой болезни ушла из жизни заместитель директора по содержанию дорог ООО «СитиИнвестГрупп» Наталья Балакирева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании. 

Фото: «СитиИнвестГрупп»

В «СитиИнвестГрупп» отметили, что компания потеряла профессионала, который отработал в отрасли с 2008 года. В 2013 году коллектив пополнился, и они «приобрели настоящее золото — Наталью. Ее работа была всегда точной, безошибочной, всегда вовремя и в срок». 

«Мы никогда не видели ее грустной, злой, печальной, расстроенной, она всегда цвела и всегда, всегда улыбалась. Она любила эту жизнь, а в этой жизни — и каждого из нас. Для нас она просто ушла в отпуск, и мы ее будем ждать», — скорбят коллеги. 

«Я всегда мог положиться на нее, знал, что работа не остановится и будет выполнена на 100%, она не подведет ни меня, ни себя, ни коллектив. Так и было. Для нас это большая утрата», — отметил руководитель. 

Предприятие выражает глубокие соболезнования родным и близким Натальи Балакиревой: «Искренне выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Натальи. Вместе переживаем тяжёлую утрату». 

Прощание состоится 31 марта 2026 года в 10:00 в Церкви Богоявления Господня по адресу: город Псков, улица Герцена, дом 7.

