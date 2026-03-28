После тяжелой болезни ушла из жизни заместитель директора по содержанию дорог ООО «СитиИнвестГрупп» Наталья Балакирева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

В «СитиИнвестГрупп» отметили, что компания потеряла профессионала, который отработал в отрасли с 2008 года. В 2013 году коллектив пополнился, и они «приобрели настоящее золото — Наталью. Ее работа была всегда точной, безошибочной, всегда вовремя и в срок».

«Мы никогда не видели ее грустной, злой, печальной, расстроенной, она всегда цвела и всегда, всегда улыбалась. Она любила эту жизнь, а в этой жизни — и каждого из нас. Для нас она просто ушла в отпуск, и мы ее будем ждать», — скорбят коллеги.

«Я всегда мог положиться на нее, знал, что работа не остановится и будет выполнена на 100%, она не подведет ни меня, ни себя, ни коллектив. Так и было. Для нас это большая утрата», — отметил руководитель.

Предприятие выражает глубокие соболезнования родным и близким Натальи Балакиревой: «Искренне выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Натальи. Вместе переживаем тяжёлую утрату».

Прощание состоится 31 марта 2026 года в 10:00 в Церкви Богоявления Господня по адресу: город Псков, улица Герцена, дом 7.