 
Общество

В твороге «Савушкин продукт» обнаружили опасное вещество

Россельхознадзор обнаружил остатки альбендазола сульфона в твороге двух белорусских производителей — «Смолевичи молоко» и «Савушкин продукт» (входят в группы «Серволюкс» и «Санта»). В отношении их продукции введен режим усиленного лабораторного контроля, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Опасное вещество выявили в ходе мониторинга молочных товаров, которые поступают на прилавки российских магазинов. Официальные уведомления уже направлены в ветеринарную службу Белоруссии — там должны принять меры, чтобы подобное не повторялось.

Альбендазол сульфон – это один из основных активных продуктов распада альбендазола, антигельминтного препарата, широко используемого в ветеринарии.

Его наличие в молоке после лечения животных небезопасно для здоровья человека по нескольким причинам. Есть риск токсического воздействия: накопление альбендазола и его метаболитов (включая сульфон) в молоке может вызывать побочные эффекты у людей, такие как проблемы с ЖКТ, аллергические реакции, а в редких случаях – влияние на состав крови. Также опасна гепатотоксичность: альбендазол известен своей способностью повышать уровень печеночных ферментов, что указывает на токсическое воздействие на печень при длительном или регулярном употреблении продуктов с его остатками. 

Альбендазола сульфон может сохраняться в молоке, поэтому запрещено его использование в пищу в течение определенного срока после дегельминтизации животного. 

