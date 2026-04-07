Собаку с парализованными задними лапами спасли на Рижском проспекте в Пскове

Собаку с тяжелыми травмами задних лап приютили в псковской «Лесопилке», сообщается в группе зооприюта в соцсети «ВКонтакте».

«Мы забрали ещё одну собаку, которая нуждалась в экстренной помощи. Пёс с тяжелейшими травмами - задние лапы неподвижны, одна передняя лапка очень плохо двигается. Пес молодой, был найден добрым человеком в таком месте, куда собака без трех лап никогда не смогла бы добраться самостоятельно», - сообщили в «Лесопилке».

Информацию о собаке в приют прислали сегодня, и волонтеры сразу поехали искать животное на Рижском проспекте на месте бывших дач у Телецентра.

«Нашли со второго раза. Сбит? Избит? Какого характера повреждения? Скажет врач. А пока отъедаемся, спим в тепле. Ничего, кроме как слегка поменять положение тела, собака не может», - добавили в приюте.

Ранее сообщалось, что волонтер приюта «Лесопилка» спасла собаку с маленького острова посреди реки Великой.