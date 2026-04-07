У псковских курсантов выпускного курса начались учения «Итог-2026»

У псковских курсантов выпускного курса начались учения «Итог-2026». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в образовательном учреждении, инструктаж с участниками игровых коллективов и членами штаба учений состоялся в Псковском филиале Университета ФСИН России сегодня, 6 апреля. Курсанты 4 курса успешно прошли входное тестирование. 

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В течение недели курсанты должны проявить свои умения и навыки, полученные за годы обучения в образовательной организации.

В этом году учения в филиале проходят по направлениям подготовки «Организация режима в УИС» и «Организация исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества».

Курсанты четвертого курса в условиях непрерывно развивающихся событий в игровой форме и с распределением ролей будут выполнять различные задания, воспроизводя ситуации, реально возникающие в практической деятельности сотрудников исправительных учреждений. Помогать в этом курсантам выпускного курса будет профессорско-преподавательский состав Псковского филиала университета, а также сотрудники УФСИН России по Псковской области.

«Задача учений – подготовить выпускников к дальнейшей практической деятельности, чтобы они могли успешно решать поставленные перед ними задачи», – отметил начальник кафедры организации режима Андрей Щербаков, который является одним из руководителей штаба учений.

