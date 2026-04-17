Николай Козловский: Здравоохранение – один из приоритетов в работе власти

На заседании Великолукской городской Думы глава города Николай Козловский прокомментировал результаты работы филиала «Великолукский межрайонный» областной клинической больницы за 2025 год после заслушанного доклада. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме, глава Великих Лук подчеркнул, что медицина в регионе, включая межрайонный филиал, становится более привлекательной с точки зрения условий оплаты труда. По мнению главы города, это создаёт хорошую перспективу для привлечения молодых специалистов и укрепления кадрового потенциала медучреждения. 

Особое внимание Николай Козловский уделил вопросам улучшения материально-технического оснащения: «Приятно отметить, что оборудование находится под надлежащим контролем и своевременно ремонтируется – оно не простаивает годами впустую. Евгений Сергеевич (главный врач областной больницы Евгений Панферов - ред.) доложил, что в ближайшее время планируется запуск томографов. Это действительно важная и обнадеживающая новость».

Глава Великих Лук подчеркнул, что развитие здравоохранения – один из приоритетов в работе власти: «Для человека нет ничего дороже здоровья. Поэтому итоги и перспективы, которые мы видим в развитии медицины, радуют нас, депутатов, но и всё население города».

В завершение Николай Козловский поблагодарил главного врача Евгения Панферова за подробный отчёт и эффективную работу коллектива. От лица городской власти и депутатов глава заверил, что муниципалитет готов активно взаимодействовать с медучреждением и выполнять все обязательства, предусмотренные федеральным законодательством, для дальнейшего развития здравоохранения в Великих Луках.

«То, что зависит от города, мы обязательно будем выполнять, будем взаимодействовать для того, чтобы наша медицина развивалась», – подытожил Николай Козловский.
Пресс-портреты

Козловский Николай Николаевич

Глава города Великие Луки

Панферов Евгений Сергеевич

Главный врач Псковской областной больницы.

