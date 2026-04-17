Врач назвал простой способ улучшить сон

Простая вечерняя привычка может заметно улучшить качество сна у людей, страдающих бессонницей. С таким заявлением выступил врач и популяризатор науки Маркос Васкес.

По его словам, одним из эффективных способов наладить сон является регулярное чтение на ночь. Достаточно уделять этому занятию всего 10 минут, чтобы помочь организму перейти в более спокойное состояние. Специалист отмечает, что такая привычка может снизить потребность в различных добавках, которые часто используют для улучшения сна, включая мелатонин и магний.

Врач объясняет, что чтение оказывает комплексное воздействие на организм. Во время этого процесса замедляется сердечный ритм, дыхание становится более ровным, а мышцы постепенно расслабляются. Кроме того, мозг переключается с активной деятельности на более спокойный режим, что облегчает засыпание.

Отдельно подчёркивается, что формат книги не имеет принципиального значения. Можно использовать как традиционные бумажные издания, так и электронные устройства. Главное — регулярность и создание спокойной атмосферы перед сном.

Специалисты отмечают, что в условиях постоянного стресса и высокой нагрузки многие люди сталкиваются с проблемами сна. В этом контексте простые и доступные методы, такие как чтение, могут стать эффективной альтернативой медикаментозным средствам, пишет Cher-poisk.ru.

