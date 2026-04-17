Новобранцев Армии России проводили в Псковском округе

Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника, провели в администрации Псковского муниципального округа, сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«По многолетней традиции проводили новобранцев на службу Родине. Ежегодно в администрации округа проводим торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника. Молодые люди, жители нашего муниципалитета, отправляются на службу в Вооруженные силы России. Пожелала ребятам успешной службы, преодоления испытаний с честью, чтобы не уронить славных традиций псковского воинства, помнить, что на малой Родине их любят, ждут и поддерживают», - сообщила Наталья Федорова.

Она добавила, что с напутственными словами к новобранцам обратились люди, хорошо знающие, что такое верность долгу и присяге: председатель общественной организации «Собрание высшего офицерского состава», генерал-лейтенант в отставке Валентин Костенко, Почетный гражданин Псковского района, гвардии полковник в отставке Владимир Воровьев, депутат Собрания муниципального округа, ветеран СВО Андрей Ключко, представитель военного комиссариата по городу Пскову и Псковскому району Сергей Веденеев. С напутственным словом и святым благословением к призывникам обратился настоятель храма Иоана Воина деревни Родина отец Авраамий.

На память об этой встрече ребята получили небольшие подарки. Праздничную атмосферу создали концертные номера артистов ПРЦК.