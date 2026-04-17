 
Общество

Новобранцев Армии России проводили в Псковском округе

Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника, провели в администрации Псковского муниципального округа, сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / ВКонтакте

«По многолетней традиции проводили новобранцев на службу Родине. Ежегодно в администрации округа проводим торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника. Молодые люди, жители нашего муниципалитета, отправляются на службу в Вооруженные силы России. Пожелала ребятам успешной службы, преодоления испытаний с честью, чтобы не уронить славных традиций псковского воинства, помнить, что на малой Родине их любят, ждут и поддерживают», - сообщила Наталья Федорова.
 

Она добавила, что с напутственными словами к новобранцам обратились люди, хорошо знающие, что такое верность долгу и присяге: председатель общественной организации «Собрание высшего офицерского состава», генерал-лейтенант в отставке Валентин Костенко, Почетный гражданин Псковского района, гвардии полковник в отставке Владимир Воровьев, депутат Собрания муниципального округа, ветеран СВО Андрей Ключко, представитель военного комиссариата по городу Пскову и Псковскому району Сергей Веденеев. С напутственным словом и святым благословением к призывникам обратился настоятель храма Иоана Воина деревни Родина отец Авраамий.

На память об этой встрече ребята получили небольшие подарки. Праздничную атмосферу создали концертные номера артистов ПРЦК.

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

