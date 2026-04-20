Состояние дорог и соцподдержку обсудили с гражданами на приемах Андрей Козлов

Приемы граждан в Новосокольниках и великолукской деревне Переслегино провел председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов («Единая Россия»). О результатах он рассказал на своей странице «ВКонтакте».

В Новосокольниках прием граждан прошел в рабочем кабинете местного отделения «Единой России». Вместе с депутатом работали глава Новосокольнического муниципального округа Виктор Новиков и зампред Собрания депутатов Светлана Воробьева.

«Все вопросы, которые озвучили жители, принял в работу. Взял каждое обращение на личный контроль до достижения результата. В решении многих вопросов буду опираться на помощь и содействие со стороны местных властей и депутатов. Ответственные представители органов местного самоуправления готовы оказать необходимую поддержку в решении поднятых проблем», - отчитался Андрей Козлов.

Отдельно депутат выделил прием в Переслегино Великолукского муниципального округа. По его словам, люди обращались с разными вопросами: от состояния дорог и работы общественного транспорта до социальной поддержки и благоустройства территории.

«Все эти обращения я уже принял в работу и буду держать на личном контроле до их логического завершения!» - резюмировал Андрей Козлов.

Напомним, на этой неделе депутаты Псковского областного Собрания встретятся с жителями в Пскове и Опочке.