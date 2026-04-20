 
Общество

Состояние дорог и соцподдержку обсудили с гражданами на приемах Андрей Козлов

0

Приемы граждан в Новосокольниках и великолукской деревне Переслегино провел председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов («Единая Россия»). О результатах он рассказал на своей странице «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

В Новосокольниках прием граждан прошел в рабочем кабинете местного отделения «Единой России». Вместе с депутатом работали глава Новосокольнического муниципального округа Виктор Новиков и зампред Собрания депутатов Светлана Воробьева.

«Все вопросы, которые озвучили жители, принял в работу. Взял каждое обращение на личный контроль до достижения результата. В решении многих вопросов буду опираться на помощь и содействие со стороны местных властей и депутатов. Ответственные представители органов местного самоуправления готовы оказать необходимую поддержку в решении поднятых проблем», - отчитался Андрей Козлов.
 

Отдельно депутат выделил прием в Переслегино Великолукского муниципального округа. По его словам, люди обращались с разными вопросами: от состояния дорог и работы общественного транспорта до социальной поддержки и благоустройства территории.

«Все эти обращения я уже принял в работу и буду держать на личном контроле до их логического завершения!» - резюмировал Андрей Козлов. 

Напомним, на этой неделе депутаты Псковского областного Собрания встретятся с жителями в Пскове и Опочке.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026