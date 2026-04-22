Трындеж до Луны и обратно

Отсутствие ответственности чиновников за несбыточные обещания, за прекраснодушные прогнозы и даже за конкретные действия, приводящие к результату, противоположному задуманному, и к необходимости героически и с большими потерями все возвращать на прежнее место – масштабное явление попало в поле зрения обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры. В своей авторской колонке она приводит множество примеров. Обещали отечественный пилотируемый полет на Луну – и полетели, но американцы. Давали радужный прогноз на состояние экономики – и вот уже краснеют на совещании у президента. Задушили общепит поднятым НДС – после волны закрытий пришлось налог замораживать. Отменили дежурства школьников по классу – теперь думают, как вернуть обратно. Разрушили систему ПТУ, работавших в каждом райцентре, – получили дефицит рабочих кадров. Все случаи объединяет одно – нанесение конкретного ущерба, порой целым отраслям, и полное отсутствие за это ответственности. Наш автор размышляет о причинах явления и последствиях, к которым уже привело его широкое распространение.

Чиновники на всех этажах, от придонного муниципального слоя до макушек кремлевских звезд, столь филигранно освоили мастерство художественного свиста, что не стесняются демонстрировать свои исполнительские таланты даже главе государства. Народ, то есть мы с вами, давно привык к тому, что персонажи при должностях не несут никакой ответственности за свои слова и поступки. Наобещать с три короба, как космические корабли будут бороздить просторы Нью-Васюков, или сломать работающую систему только для того, чтобы потом героическими усилиями пришлось «вертать все в зад» – устоявшаяся модель. Коснись искать, с кого спросить в случае провала – ой. Не то очередной «черный лебедь» прилетел, случился непрогнозируемый форс-мажор, условия изменились, понимать надо. Не то мастер свиста ушагал наверх по карьерной лестнице, а сменщики могут только развести руками в стиле: «Я вас туда не посылал». Типа, спрашивайте с того, кто обещал и кто ломал, я-то тут при чем.

Постоянное выдавание желаемого будущего за действительное настоящее и отсутствие преемственности ответственности закономерно приводит к отсутствию желаемого результата.

Повторюсь, оборзели до такой степени, что тот же метод попытались применить в общении с президентом. Не учли только, что за свои слова придется достаточно быстро отвечать. На прошлой неделе Владимир Путин выразил недоумение по поводу расхождения прогнозов по экономике с реальным положением дел.

«Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

То есть цифры рисовали красивые. Но они «почему-то» не совпали с объективной действительностью. Как водится, виноваты погода, всемирная нестабильность, возможно, даже геомагнитные возмущения из-за вспышек на солнце. Только не конкретные деятели с конкретными именами и фамилиями.

Сказалась многолетняя привычка лезть наверх, рисуя воздушные замки, но оставляя после себя только обломки.

Те же самые деятели с ровно таким же – никаким – уровнем реалистичности прогнозов устроили ад малому бизнесу, проведя в начале года «совершенствование налоговой системы», попросту – задрав до небес НДС. Ожидали, надо думать, золотых гор, которыми прирастет казна. На деле получили волну закрытий, происходящее наиболее бросается в глаза в общепите, потому что он на виду. Только в маленьком Пскове за последние месяцы закрылись «Мюзикл», «Чайхона», «Лови блин», а старейшая пиццерия города «Моя Италия» перешла в режим доставки. По всей стране происходит то же самое. Вместо прежних налогов и рабочих мест получили дырку от бублика. Пришлось поворачивать фарш назад, с начала апреля и до конца года общепиту отменили НДС (при соблюдении некоторых условий). Но закрытые точки к жизни уже не вернешь.

Ответственность наступает только для тех, кто показывает реальность без прикрас. Для лакировщиков действительности – тотальная безнаказанность. Народ, между тем, сыт по горло бравурными донесениями, потому и готов слушать хоть бы и Викторию Боню – лишь бы нашелся кто-то из «настоящих буйных», честно и громко сказал обо всем, как есть, как на самом деле люди живут.

Откуда взялись эта страсть к победным реляциям, эта тяга к прекраснодушным прогнозам? Система всячески поощряет такое поведение. Готова сходу накидать массу примеров, наглядно показывающих, как мы пришли в сегодняшнюю точку.

За три дня до упомянутого экономического совещания у президента страна отмечала День космонавтики – 65-летие первого полета человека в космос. В связи с этим событием по всем каналам крутили документалки про Королева, Гагарина и их ближайших сподвижников. Большинство лент шли повторно, например, про Королева показали фильм, снятый в 2007-м году. Да потому что современными успехами не похвастаешься – нет успехов. Вот и приходится по десятому кругу мотать одно и то же про героев былых времен. Рассказывали о том, что смерть оборвала амбициозные планы Королева отправить к Марсу пилотируемую экспедицию. Тогдашний глава Роскосмоса (на момент 2007-го года) с уверенностью заявил с экрана, что уж к Луне-то до 2030-го года точно слетаем!

Пока что мы летаем меж звезд только на детских поделках.

И забавно, и грустно было слушать эти завирания из 2026-го года. Сегодня 2030-й к нам ближе, чем даже пандемийный 2020-й. Не говоря уж о скрывшемся за туманом времени 2007-м. Оттуда было очень удобно рассуждать на перспективу двадцати трех лет. Казалось, что «через двадцать три» – то же самое, что «никогда». Давно утрачен навык надежно планировать хотя бы на ближайшие пять лет. А вот, поди ж ты, время пролетело. Правда, ставка конкретного чиновника сработала, его уже давно ветром сдуло, а в том же кресле сидит уже пятый (!) сменщик. Без поисковика фамилию главы Роскосмоса образца 2007-го года мало кто в состоянии вспомнить. Однако он после той передачи получил второй орден «За заслуги перед Отечеством» и покинул пост только после достижения предельного возраста, заняв не менее мягкое кресло в подведомственной структуре.

Но к Луне полетели американцы – не мы. Вот буквально только что. Пока мы вспоминали славные деньки Гагарина, весь мир с замиранием следил в прямом эфире за миссией «Артемида», облетевшей Луну. Астронавты забрались так далеко в космос, как еще не удавалось землянам до них. Конечно, 2030-й год еще не наступил, но я готова съесть шляпу очередного главы Роскосмоса, если отечественный пилотируемый полет к спутнику планеты таки состоится.

Это были только слова, за которыми стоит «всего-то» деградация целой отрасли, созданной героическими усилиями народа и составлявшей некогда гордость нации. Бывают еще и конкретные поступки, за которые тоже никто не отвечает.

Примеры.

Заговорили о том, что в школы необходимо вернуть дежурства и сделать их обязательными, не спрашивая согласия родителей. Тряпку в руки – и вперед, доску от мела вытирать, собственные художества с парт отмывать. Уборщицы из школ никуда не денутся, продолжат наводить настоящую чистоту. Дежурства – это не про санитарию, а про воспитание ответственности. Насвинячил – уберешь. «Внезапно» выяснилось, что выращено поколение, оторванное от представлений о том, как ликвидируется собственная грязь. Даже если ты – паинька, базовый порядок все равно поддерживать нужно, цветы сами себя не польют, пыль с подоконника не исчезнет.

Возвращение дежурств – великолепная инициатива. Вопрос только один. Надерут ли уши тем, кто угробил советскую систему приучения детей к аккуратности под слоганами ликвидации принудительного труда? Из высоких кабинетов же так сладко пели про бедных деточек, которым мокрые тряпки не дают сосредоточиться на учебе.

Характер работы таков: рот закрыл – рабочее место убрано.

Ну, чего? Как успехи? Подтянули успеваемость? Вырастили поколение высокоразвитых межзвездных путешественников? Или получили новые проблемы в виде школьных стрелков и тыкателей холодным оружием в одноклассников и педагогов? Нет ли тут связи с условиями, когда формирующимся людям в расцвет пубертата оставили права, освободив от посильных обязанностей?

Что ж, вопросов у меня получилось больше одного.

Еще больше у меня их к тем, кто разрушил советскую же систему ПТУ. В каждом райцентре была своя «учага», где дети из не самых обеспеченных семей (то есть не имеющие возможности поехать на учебу в другой город) и не самых высоких интеллектуальных способностей (то есть здраво оценивающие свои перспективы в освоении учебной программы) получали в руки крепкую профессию. В какой-то момент «гужи» были объявлены необязательным элементом системы образования и почти повсеместно закрыты.

Сегодня мы имеем катастрофический дефицит кадров рабочих специальностей. Государство не знает, что бы еще придумать, лишь бы заманить абитуриентов в «колледжи», в которые переименовались чудом уцелевшие «путяги». Создается система препонов для перехода в десятый класс. Насильно снижается число платных мест в вузах. Всячески поощряется получение профессионального образования после девятого, в том числе, предлагают бесплатно учить даже тех, кто не сдал ОГЭ хотя бы на минимум баллов. Тратятся средства на повышение престижа рабочих профессий, от социальной рекламы в СМИ до конкурсов мастерства, поддерживаемых на высоком уровне.

Молодежь готова становиться профессионалами в рабочих специальностях – было бы где учиться.

Колоссальных усилий для пополнения рядов специалистов с рабочими профессиями не потребовалось бы, останься училища на своих местах, то есть на соседней улице. Тысячи швей, маляров, плиточников, сварщиков, электриков, крановщиц, кладовщиц, почтальонов, автомехаников, садовников, краснодеревщиков – самотеком пополняли бы рынок труда.

Отсутствие возможности получить самое простенькое образование (плюс катастрофа в медицине, включая закрытие муниципальных роддомов, и хаос в школах) привели к тому, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала накануне «обезлюживанием территорий» и «стратегической угрозой». Эта угроза не сама по себе образовалась, она стала следствием конкретных решений, принятых конкретными людьми, бодро рапортующими о повсеместном улучшении, увеличении и повышении.

И снова никто не понес никакой ответственности.

Наворотили делов – и всё трын-трава. Только трындят и трындят, лишь бы сиюминутно выглядеть красиво. Совершенно «неожиданно» оказалось, что реальной экономике нужна не только толпа менеджеров, но и «Вася» в яме с разводным ключом наперевес. Что из детей без обязанностей вырастают странные взрослые, чьи представления о прекрасном не стыкуются с ценностями поколений до них. Что для полета на Луну мало красивых обещаний: кто-то должен придумать, как полетит ракета, а кто-то надежно затянуть все болты.

Из-за отсутствия ответственности этот трындеж продолжается десятилетиями, только головы сменяются. Можно уже не вникать в смысл сказанного, он там все равно отсутствует. Главное что? Медали развешаны по пиджакам, должности и премии розданы. Жаль только времени, безвозвратно и бездарно потерянного, пока другие строили космический корабль до Луны.

Юлия Магера

Заглавная иллюстрация создана с помощью нейросети «ГигаЧат»