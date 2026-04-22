Помощник президента заявил, что впервые слышит о проверке книги «Вредные советы»

Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества, глава Союза писателей России Владимир Мединский заявил, что впервые слышит о проверке книги «Вредные советы» Григория Остера.

От ответа на вопрос, есть ли, по его мнению, в книге советы, нуждающиеся в проверке, Владимир Мединский воздержался.

«Давно читал, не помню», — признался Владимир Мединский в беседе с РИА Новостями.

Григорий Остер — русский детский писатель, родился в 1947 году. Автор десятков произведений для детей в стихах и прозе, многие из которых — например, «38 попугаев» или «Котенок по имени Гав» — стали основой для популярных советских мультфильмов.

«Вредные советы» — одна из наиболее известных книг Григория Остера. Это сборник юмористических стихов, в котором автор дает рекомендации, которые на первый взгляд кажутся абсурдными и даже опасными. Суть заключается в том, чтобы показать, что следование им может привести к комичным или нелепым ситуациям.

Напомним, ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера из-за «сомнительных с педагогической точки зрения установок».