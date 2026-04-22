 
Общество

Помощник президента заявил, что впервые слышит о проверке книги «Вредные советы»

0

Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества, глава Союза писателей России Владимир Мединский заявил, что впервые слышит о проверке книги «Вредные советы» Григория Остера.

«Впервые об этом слышу», — прокомментировал помощник президента.

От ответа на вопрос, есть ли, по его мнению, в книге советы, нуждающиеся в проверке, Владимир Мединский воздержался.

Григорий Остер — русский детский писатель, родился в 1947 году. Автор десятков произведений для детей в стихах и прозе, многие из которых — например, «38 попугаев» или «Котенок по имени Гав» — стали основой для популярных советских мультфильмов.

«Вредные советы» — одна из наиболее известных книг Григория Остера. Это сборник юмористических стихов, в котором автор дает рекомендации, которые на первый взгляд кажутся абсурдными и даже опасными. Суть заключается в том, чтобы показать, что следование им может привести к комичным или нелепым ситуациям. 

Напомним, ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера из-за «сомнительных с педагогической точки зрения установок». 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026