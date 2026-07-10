«Колдуньи» предлагают решить проблемы с бензином с помощью ритуалов

«Ясновидящие» и «колдуньи» обещают снизить расход бензина и превратить АИ-92 в АИ-100 с помощью ритуалов.

Журналистка «Базы» провела несколько сеансов с такими эзотериками. Ей сразу сказали: на её машине порча. Якобы некая «женщина-злодейка» накапала в бензобак проклятую жидкость — бензин, разумеется, стал «быстрее уходить».

Решить проблемы с авто можно было разными путями:

за 1500 рублей сделать «отливку на воске» против негатива;

за 7000 рублей поставить на авто рунический став;

за 9000 рублей найти иглы в салоне;

за 15 000 рублей купить оберег «медвежья лапка»;

за 16 000 рублей отдать золотую вещь на специальный «оговор», рассыпать соль по углам автомобиля и ждать, пока она «почернеет».

В это время «ведьма» две недели будет читать заклинания.

Напомним, новая система разведения потоков автомобилей на АЗС начала работу в Псковской области в тестовом режиме с сегодняшнего дня, 10 июля. Разделение машин происходит по чётным и нечётным дням в соответствии с регистрационными номерами транспортного средства.