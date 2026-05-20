Андрей Ключко: Мы рассказываем подросткам, почему необходимо защищать Родину

Про свою работу в Псковском региональном отделении Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» рассказал в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) участник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», депутат Псковского муниципального округа, сотрудник центра «Воин» Андрей Ключко.

«В центре "Воин" мы не только обучаем наше подрастающее поколение по четырем основным направлениям: огневая подготовка, тактическая подготовка, тактическая медицина и беспилотные летательные аппараты, но и огромную работу ведем по патриотическому воспитанию. Мы проводим уроки мужества в школах, участвуем в мероприятиях не только регионального, но и всероссийского масштаба, рассказываем, почему мы защищаем Родину, как мы ее защищаем и для чего это необходимо», – сказал Андрей Ключко.

Напомним, образовательная программа «Герои земли Псковской» направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов среди участников специальной военной операции для работы в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях области. Программа реализуется по поручению президента Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников.