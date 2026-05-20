 
Общество

Андрей Ключко: Мы рассказываем подросткам, почему необходимо защищать Родину

0

Про свою работу в Псковском региональном отделении Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» рассказал в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) участник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», депутат Псковского муниципального округа, сотрудник центра «Воин» Андрей Ключко.

«В центре "Воин" мы не только обучаем наше подрастающее поколение по четырем основным направлениям: огневая подготовка, тактическая подготовка, тактическая медицина и беспилотные летательные аппараты, но и огромную работу ведем по патриотическому воспитанию. Мы проводим уроки мужества в школах, участвуем в мероприятиях не только регионального, но и всероссийского масштаба, рассказываем, почему мы защищаем Родину, как мы ее защищаем и для чего это необходимо», – сказал Андрей Ключко.

Напомним, образовательная программа «Герои земли Псковской» направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов среди участников специальной военной операции для работы в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях области. Программа реализуется по поручению президента Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026