Культура

Выпуск программы Малахова «Песни от всей души» с участием псковичек вышел в эфир

Выпуск программы Андрея Малахова «Песни от всей души» с участием псковской кавер-группы Malina вышел в эфир 11 февраля на телеканале «Россия 1».

Фото: Евграф Николаев

Алена Яковлева и Мария Микелис исполнили песню «Первое лето без него», а затем рассказали о своих семьях, подарили Андрею Малахову подарки и спели песню, которую их публика просит исполнить чаще всего - «Я буду жить».

Видео: «Россия 1»

Алена Яковлева рассказала, что она работает преподавателем музыки в центре образования «Наставник» в Пскове, родом девушка из города Сланцы Ленинградской области. Семья второй участницы группы Марии Микелис переехала в Псковскую область из Риги в 1980-х годах, Микелис поселились в деревне Мирный Пыталовского муниципального округа на границе с Латвией.

Напомним, в гостях у Андрея Малахова за одним большим столом собираются его новые герои: таланты-самородки, кому есть, чем гордиться и поразить страну. В теплой дружеской обстановке они рассказывают о своих мечтах, семьях, детях, бабушках и дедушках. А в перерывах между душевными разговорами герои исполняют любимые народные песни и известные хиты.